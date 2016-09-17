Инвестициям в Украину мешает ее плохой имидж на Западе - эксперт

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Глава инвестиционного фонда объяснил, почему западному бизнесу вообще может быть интересно вкладывать деньги в бедных странах.

Рубенштейн объяснил, что мешает западным инвесторам вкладывать деньги в Украине. yes-ukraine.org

У Украины огромный инвестиционный потенциал. Однако ей мешает ее плохой имидж на Западе.

Об этом на саммите YES сказал соучредитель и содиректор инвестиционного фонда The Carlyle Group Дэвид Рубенштейн.

"Есть проблема с ее образом на Западе из-за того, что происходит на Востоке. Да и большинство людей в США не знают об Украине ничего. А когда им пытаешься рассказать об Украине, то они думают что тут война. Они не знают о хорошо образованном населении, природные ресурсы, правительство, который настроен стимулировать инвестиционный климат, что здесь безопасно", - сказал Рубенштей.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что рассматривает возможность вложения денег в Украине. Однако он объяснил, почему инвесторы из богатых западных стран вообще ищут возможность вложить деньги еще где-то.

"Знаете, термин "развивающиеся рынки" появился в 80-х годах. Сначала был замысел назвать их "рынки третьего мира", но термин звучал плохо и не прижился. Поэтому кто-то предложил такую формулировку. Все были довольны. Инвесторы начали вкладывать деньги, но в итоге результат был не лучше, чем в хорошо развитых странах. Поэтому часть инвесторов вернулась на домашние рынки, в США, Западной Европе и тому подобное. Зачем же тогда сегодня инвесторы вкладывают в развивающиеся рынки? Скорее всего, для диверсификации, чтобы защитить свои капиталы", - пояснил он.

Тем временем, секретарь Национального инвестиционного совета Украины Борис Ложкин хочет привлекать по 6-7 миллиардов долларов инвестиций в год. Он добавил, что существует много способов, как можно привлечь инвестиции, если изучить мировой опыт. В это же время, есть иностранные фонды, которые готовы инвестировать миллиарды долларов в Украину. Но им нужны отдельные соглашения. Однако, по словам Ложкина, проблема еще в том, что в Украине мало крупных инвестиционных проектов.

Напомним, в августе Кабинет министров одобрил создание при правительстве Офиса содействия инвестициям. Инвесторам пообещали решение "под ключ" всех бюрократических процессов и разрешительных процедур.