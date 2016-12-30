Утвержденные Советом НБУ Основы монетарной политики на 2017 год не учитывают национализацию "Приватбанка"

Национализация "Привата" может прибавить к уровню инфляции пару процентных пунктов.

Выкуп акций «Привата» за счет бюджета стал для НБУ полной неожиданностью. Нацбанк Украины / Flickr

В утвержденном Советом НБУ проекте Основ денежно-кредитной политики на 2017 год, определяющих основной целью регулятора инфляционное таргетирование, никак не были учтены подготовленные Кабмином "денежные банкеты" в виде

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экономист Александр Шаров. Специалист отмечает, что основные параметры кредитно-денежной политики регулятора нельзя определять без тесного взаимодействия с правительством, которое предварительно должно подготовить программу экономического развития.

"Приверженцы жесткого инфляционного таргетирования по сути на сегодняшний день имеют в своем распоряжении только один лечебный метод — "денежное голодание". Вместе с тем они сами признают, что предусмотренные правительством два больших "денежных банкета" (повышение минимальной заработной платы и выкуп за счет бюджета акций Приватбанка) стали для них полным сюрпризом и никак не были учтены в проекте "Основних засад", - отмечает автор.

Шаров указывает, что подобный уровень "координации" действий между Нацбанком и правительством ставит под вопрос реализацию предусмотренных проектом мер по борьбе с инфляцией.

"Как известно, госбюджет на 2017 г. предусматривает инфляцию на уровне 8%, Национальный банк устанавливает для себя цель на уровне 8±2% (т.е. реально 10%). По расчетам экспертов, национализация "Привата" (не учтена в расчетах Нацбанка) может прибавить к инфляции еще 2 процентных пункта. Следовательно, в следующем году инфляция будет выходить приблизительно на уровень нынешних 12%. Не это ли наш "таргет"?", - задается вопросом автор.

Напомним, 21 декабря Совет Национального банка Украины принял Основы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу.

Подробнее о денежно-кредитной политике Украины читайте в статье Александра Шарова "Еще раз про любовь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".