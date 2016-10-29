МИД Украины посоветовал не ездить в центральную Италию

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Министерство иностранных дел дало рекомендации гражданам, которые могут оказаться в зоне землетрясения.

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины временно не ездить в в итальянские регионы Марке и Умбрия, где 26 октября было сильное землетрясение.

Пресс-служба МИД также распространила инструкции гражданам, которые могут оказать в Италии в зоне подземных толчков.

Во время землетрясения дипломаты рекомендуют держаться подальше от предметов, которые могут упасть и травмировать; осторожно пользоваться лестницей, которые часто не очень устойчивы и могут быть повреждены; не пользоваться лифтом; учитывать другие возможные последствия землетрясения: разрушения мостов, завалы, утечки газа и т.д.; во время пребывания на улице, необходимо отойти от зданий, деревьев, уличных фонарей, линий электропередач, а также от мест, где можно попасть под падение предметов.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Итальянской Республике по номеру телефона: +39 38 904 00 00 e-mail: emb_it@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57 e-mail: cons_or@mfa.gov.ua ", - напомнили в МИД.

Напомним, в Италии 26 октября землетрясения повлекли разрушения в нескольких населенных пунктах центральной Италии.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду, 26 октября в 19:10 по местному времени в Марке. В 21:18 было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9: именно оно спровоцировало больше всего разрушений. Его почувствовали даже в северных областях Италии и в на юге Германии. Наконец, в 23:42 произошло третье землетрясение. Его магнитуда составила 4,6.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии также и в ночь 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.