Упрощение предприятиям ОПК выхода на мировой рынок позволит Украине нарастить оружейный экспорт

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Система государственного контроля над экспортом вооружений, созданная в 90-е годы, сегодня устарела.

Украина может занять гораздо более значительные позиции на мировом рынке вооружений Василий Артюшенко, ZN.UA

Либерализация национальной системы экспорта вооружений позволит Украине превзойти рекорды 2009 года по объему иностранных оборонных заказов, и продавать вооружения на сумму в 3-3,5 млрд долларов в год.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор Центра исследований, армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак (ЦИАКР). По его словам, для этого необходимо упростить частным украинским оборонным предприятиям доступ на мировой рынок вооружений.

Автор указывает, что по подсчетам ЦИАКР, украинский экспорт вооружений снизился: в 2015 году его уровень не превышал 600 млн долларов. По предварительным данным, итоги 2016 года превысят эту цифру, но не так сильно, как хотелось бы.

"До новых рекордов пока далеко, причем из-за перекосов в военно-технической политике государства. А ведь учитывая боевое применение ВВТ и рост номенклатуры ВВТ, Украина способна наполовину превысить рекордные заказы 2009 года — то есть продавать даже не на 2 млрд долл., а на 3—3,5. Это — беглые подсчеты ЦИАКР", - говорится в статье.

По мнению Бадрака, для достижения данного результата систему экспортного контроля в сфере ОПК следует изменить - от запретительной к уведомительной.

"Ныне число частных игроков, которых к концу первой декады миллениума насчитывалось не более четырех десятков, увеличилось в три раза, и сегодня превышает число государственных предприятий ОПК. По официальным данным, в 2015 году более 60% гособоронзаказа приходилось на "Укроборонпром", в 2016-м — всего 38%. В цифрах — "Укроборонпром" осваивает 4,4 млрд грн из 13,5 млрд грн. Теперь дело за малым: понять, что частные предприятия выпустить на мировой рынок оружия выгодно!", - подчеркивает эксперт.

Подобное мнение, как указывает Бадрак, разделяют и украинские промышленники. В частности – почетный председатель "УкрИннМаш", экс-первый замминистра Минпромполитики Виталий Немилостивый.

"Частные предприниматели не могут выйти на мировой рынок, поскольку все действия необходимо согласовывать с Государственным концерном "Укроборонпром". Такая ситуация не только оставляет за государственным концерном монопольное право на продажу оружия, но и убивает здоровую конкуренцию на рынке. Чтобы выйти на мировой рынок, нужно прийти в "Укроборонпром" — к прямому конкуренту, — и с ними согласовать проведение переговоров, с ним установить цену. Это монопольное право, но у нас в государстве есть орган, который следит за нераспространением оружия. Система по продаже и изготовлению оружия, ныне существующая в Украине, уже устарела, и ее необходимо менять", - указал он.

С данной оценкой согласен также советник гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергей Тетерук.

"Согласен, знаю, в каких условиях формировалась монополия, помню те оплеухи, которые Украина получала от США за торговлю оружием — в рамках ограничений относительно стран, которые не были запрещены Советом Безопасности ООН, а имели чисто территориальный характер. Сегодня ситуация меняется, а законодательство осталось на том же уровне. Поэтому, наверное, необходимо давать больше возможностей выхода на внешние рынки, — это мое личное мнение, не знаю, как к этому относится руководство "Укроборонпрома", цитирует его мнение эксперт.

Напомним, согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Украина по итогам 2011-2015 годов вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров вооружения.

Подробнее о проблемах и перспективах оборонного экспорта Украины читайте в статье Валентина Бадрака "Экспорт оружия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".