В штаб-квартире НАТО представили продукцию украинского ОПК

Это первая презентация в НАТО украинской военной техники.

Украина показала НАТО макеты новой техники

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась презентация продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

"Укроборонпром" представил стенды и макеты новейшей военной продукции, сообщает "УНИАН".

По словам главы "Укроборонпрома" Романа Романова, это первое такого рода мероприятие в отношениях Украины и НАТО, что свидетельствует о росте заинтересованности со стороны западных партнеров.

"Альянсу интересен наш опыт и возможности. У нас есть вся техника, которая нужна в современном мире, в частности, бронетехника, высокоточная артиллерия, которую мы разрабатываем и интегрируем в вооруженные силы, беспилотные системы, не только традиционные, но и нетрадиционные, наземные системы типа "Фантом", которая является многофункциональной системой, и это увидел весь мир. Украинская оборонная промышленность может предложить такой опыт, которого еще не имеют союзники", - пояснил он.

Романов отметил, что опыт украинского ВПК, который был получен за два с половиной года гибридной войны, является "уникальным", и цель сегодняшней демонстрации - "совместить этот опыт с возможностями и потенциалом западных компаний".

По его словам, украинский ВПК полностью отказался от российских комплектующих, перейдя на внутреннее производство, что может быть интересно тем союзникам, на вооружении которых еще стоят образцы вооружения и техники, совместимые с российскими.

В свою очередь заместитель помощника генерального секретаря НАТО Эрнст Герольд заверил, что союзники будут продолжать поддержку Украины как "с помощью НАТО, так и на двусторонней основе".

Как сообщалось, НАТО готовит создание тренингового центра для специалистов сектора безопасности и обороны Украины на базе госконцерна "Укроборонпром".