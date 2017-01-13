"Укрзалізниця" стала прибыльной компанией

В прошлом году компания получила 303 миллионов чистой прибыли.
В 2016 году компания получила 78,9 миллиардов гривень доходов, а расходы компании составили 78,6 миллиардов гривень. Остаток денежных средств на счетах на конец 2016 года составил 5,5 миллиардов гривень. Показатель EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) составил 20,5 миллиардов гривень, рентабельность EBITDA - 30%.
"Как и рассчитывали, финансовый результат" Укрзализныци" за 2016 прибыльный - получено 303 миллионов гривень. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 миллиардов гривень налогов и обязательных платежей", - цитирует пресс-служба Бальчуна.
Также сообщается, что по итогам 2016 года "Укрзалізниця" перевезла 344,3 миллионов тонн грузов и 439 миллионов пассажиров. Доходы от перевозок в 2016 году составили 62 миллиардов гривень, а расходы – 58,4 миллиардов, которые удалось уменьшить по сравнению с утвержденным планом на 2,8%.
"В прошлом году удалось на 1,3 миллиарда уменьшить расходы на топливо за счет уменьшения закупочной цены на дизельное топливо. При плане 20 912 грн / тонна фактическая цена составляла 19902 грн / тонна", - отметили представители компании.
Как сообщалось, "Укрзалізниця" намерена создать отдельную компанию по пассажирским перевозкам к 2020 году.УНИАН