"Укрзалізниця" стала прибыльной компанией

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В прошлом году компания получила 303 миллионов чистой прибыли.

Убыточная "Укрзалізниця" получила прибыль

В 2016 году "Укрзалізниця" получила 303 миллионов гривень чистой прибыли против чистого убытка в 2015 году на сумму в 16 миллиардов гривень, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на руководителя "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна.

В 2016 году компания получила 78,9 миллиардов гривень доходов, а расходы компании составили 78,6 миллиардов гривень. Остаток денежных средств на счетах на конец 2016 года составил 5,5 миллиардов гривень. Показатель EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) составил 20,5 миллиардов гривень, рентабельность EBITDA - 30%.

"Как и рассчитывали, финансовый результат" Укрзализныци" за 2016 прибыльный - получено 303 миллионов гривень. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 миллиардов гривень налогов и обязательных платежей", - цитирует пресс-служба Бальчуна.

Также сообщается, что по итогам 2016 года "Укрзалізниця" перевезла 344,3 миллионов тонн грузов и 439 миллионов пассажиров. Доходы от перевозок в 2016 году составили 62 миллиардов гривень, а расходы – 58,4 миллиардов, которые удалось уменьшить по сравнению с утвержденным планом на 2,8%.

"В прошлом году удалось на 1,3 миллиарда уменьшить расходы на топливо за счет уменьшения закупочной цены на дизельное топливо. При плане 20 912 грн / тонна фактическая цена составляла 19902 грн / тонна", - отметили представители компании.

Как сообщалось, "Укрзалізниця" намерена создать отдельную компанию по пассажирским перевозкам к 2020 году.