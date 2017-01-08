"Укрзалізниця" проверит поезд "Одесса-Ужгород" с заснеженными вагонами

Пассажиры поезда пожаловались на ужасные условия перевозки.
"Укрзалізниця" проведет проверку поезда "Одесса-Ужгород", пассажиры которого пожаловались на ужасные условия перевозки в условиях мороза, сообщил глава компании Вайцех Бальчун на своей странице в Facebook.
"Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать. Извинения за дискомфорт.
Ни одна жалоба не останется без внимания. В ситуации разберемся", - заявил Бальчун.
Как написала 7 января в Facebook одесситка Елена Пономарева, в вагоне поезда не было отопления, а на одной из полок лежал снег.
"Прилично замерзнув на перроне, я с радостью забежала в вагон. То, что там не топят, я поняла только через час… После пяти–шести моих настоятельных просьб меня и пятерых соседей, которых я подговорила не мириться с происходящим, таки переселили в соседние вагоны. Здесь действительно тепло", — рассказывает пассажирка.
Как сообщалась, "Укрзалізниця" сообщила о задержке нескольких поездов в связи с непогодой.ZN.UA