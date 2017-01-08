"Укрзалізниця" проверит поезд "Одесса-Ужгород" с заснеженными вагонами

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Пассажиры поезда пожаловались на ужасные условия перевозки.

"Укрзалізниця" проверит поезд с заснеженным вагоном

"Укрзалізниця" проведет проверку поезда "Одесса-Ужгород", пассажиры которого пожаловались на ужасные условия перевозки в условиях мороза, сообщил глава компании Вайцех Бальчун на своей странице в Facebook.

"Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать. Извинения за дискомфорт.

Ни одна жалоба не останется без внимания. В ситуации разберемся", - заявил Бальчун.

Как написала 7 января в Facebook одесситка Елена Пономарева, в вагоне поезда не было отопления, а на одной из полок лежал снег.

"Прилично замерзнув на перроне, я с радостью забежала в вагон. То, что там не топят, я поняла только через час… После пяти–шести моих настоятельных просьб меня и пятерых соседей, которых я подговорила не мириться с происходящим, таки переселили в соседние вагоны. Здесь действительно тепло", — рассказывает пассажирка.

Как сообщалась, "Укрзалізниця" сообщила о задержке нескольких поездов в связи с непогодой.