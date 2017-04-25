"Укртранснафта" выплатит 1,5 млрд грн дивидендов за 2016 год

Решение принято акционерами компании.

"Укртранснафта" рассчитается с акционерами Андрей Товстыженко, ZN.UA

ПАО "Укртранснафта" выплатит1 млрд 519,3 млн грн дивидендов за 2016 год, сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Решение о выплате всей суммы чистой прибыли за прошлый год в виде дивидендов принято акционером 14 апреля 2017 года.

Сообщалось, что в июле 2016 года "Укртранснафта" перечислила в государственный бюджет Украины более 1 млрд грн дивидендов по результатам работы в 2015 году.

Напомним, что "Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении "Нафтогаза", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.