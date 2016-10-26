"Укрнафта" ухудшила все финансовые и производственные результаты за 9 месяцев

Тотальное падение показателей руководство компании оправдывает отсутствием денег из-за низких цен на нефть и долгов своих контрагентов.

Показатели "Укрнафты" ухудшились ukrnafta.com

Полугосударственная "Укрнафта" ухудшила все основные финансовые и производственные показатели деятельности по итогам работы за 9 месяцев 2016 года, свидетельствуют данные компании.

Добыча нефти и газа, а также производство сжиженного газа в 3 квартале 2016 года остались на уровне предыдущего квартала. В сравнении с прошлым годом (9 мес. 2015-го), падение составило 10%, 14% и 16% соответственно.

Производственные показатели снизились по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года "из-за отсутствия у компании достаточных средств для инвестиций в техническое обслуживание, модернизацию оборудования, а также бурение новых скважин", отмечают в "Укрнафте". Для того, чтобы предотвратить падение объемов добычи, "Укрнафте" необходимо инвестировать не менее 2,6 млрд грн в год, в то время как за 6 месяцев 2016 года фактические капитальные инвестиции составили всего лишь 230 млн грн.

Снижение чистого дохода (-27%) в компании оправдывают снижением цен на нефть в начале года, а также сокращением объема добычи.

По итогам трех кварталов "Укрнафта" смогла выйти на прибыль в 427 млн грн, тогда как еще по итогам 6 месяцев компания показывала убыток в 10 млн грн. В сравнении с тремя кварталами 2015 года прибыль сократилась на -71%.

Сумма всех уплаченных налогов (основная доля которых приходится на рентную плату и НДС) составила около 5,3 млрд грн за 9 месяцев 2016 года (за аналогичный период 2015 года компания уплатила 3,0 млрд грн).

Налоговый долг "Укрнафты" увеличился на 21%, или на 2,1 млрд грн – до 12 млрд грн "вследствие роста дебиторской задолженности" со стороны других компаний, отмечают в "Укрнафте".

Напомним, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров попал под уголовное производство в деле о невыполнении служебных обязанностей руководством ГФС в ситуации с налоговым долгом "Укрнафты". Генеральная прокуратура Украины начала расследование после обращения народных депутатов в сентябре этого года.

Подробнее о состоянии дел в "Укрнафте" читайте в статье "Аудит "зради" на сайте ZN.UA.