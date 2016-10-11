АМКУ начал расследование против АЗС "Укрнафты" и Коломойского

За нарушение законодательства о защите конкуренции предусмотрен штраф в размере до 10% годового дохода.

АМКУ расследует сговор ряда АЗС Андрей Товстыженко, ZN.UA

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о возможном совершении сетями ряда АЗС нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

Речь идет об АЗС под брендами "Авиас", "Авиас плюс", "Укрнафта", ANP, "Мавекс", Sentosa Oil, "Юкон", "Юкон сервис", Rubix и "ЗНП".

В АМКУ также напоминают, что в настоящее время осуществляется рассмотрение такого же дела о нарушении АЗС "Золотой экватор", WOG, ОККО, "Альянс Холдинг", Socar, "Параллель", "AMIC Украина".

Вместе с тем, в "Укрнафте" заявили, что намерены отойти от практики, когда цены на ее АЗС устанавливаются на едином уровне соответствующем ценовой политике сети группы "Приват".

"Мы установим систему, при которой цены (на АЗС "Укрнафты" - ред. ) будут разными в разных регионах, тогда как сейчас они одинаковые. Наши цены будут отличаться от "Привата", - сообщил глава компании Марк Роллинс.

Роллинс подчеркнул, что переход к новой системе ценообразования возможен благодаря тому, что начала самостоятельно перерабатывать свою нефть на давальческих условиях.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил о признаках сговора в синхронном повышении розничных цен на нефтепродукты. Соответствующее заявление премьер сделал в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Напомним, в январе Антимонопольный комитет Украины начал расследование в связи с "параллельными антиконкурентными" действиями нефтерейдеров. Председатель комитета Юрий Терентьев подчеркнул, что на рынке нефтепродуктов присутствуют "признаки параллельного антиконкурентного поведения нескольких игроков".

Ранее с интервью ZN.UA Юрий Терентьев заявлял, что АМКУ подозревает операторов АЗС в "молчаливом сговоре". Причиной такого вывода он назвал то, что цены на автозаправках не сильно отличаются друг от друга.