"Украинский капитализм" представляет из себя гигантскую "коррупционную пирамиду" – Пасхавер

Коррупционность элиты, повсеместные монополии и заточенные под коррупцию формальные и неформальные нормы создают проблемы для реформаторов.

В украинскую "коррупционную пирамиду" вплетены все, включая рядовых граждан Національний антикорупційний портал

Сложившаяся в Украине социально-экономическая модель представляет собой сеть олигархических монополий, в которых собственники получают свою монопольную ренту под прикрытием политиков и бюрократов. Об этом в своей статье дляпишет экономист Александр Пасхавер.

"Наш капитализм" представляет собой сеть монополий, в которых собственники, в союзе и под прикрытием бюрократии и политикума, получают свою монопольную ренту, делясь со своей "крышей". 10–15 человек наверху — это верхушка гигантской коррупционной пирамиды, состоящей из сотни тысяч таких монопольных образований. Это социальная матрица, ткань нашей жизни", – указывает автор.

По словам экономиста, в данную систему вплетены все, включая рядовых граждан, которые вынуждены реализовывать или защищать свои права через коррупцию.

Пасхавер, при этом, отмечает, что устойчивость данной системы обеспечивается целым рядом присущих ей свойств. Во-первых, система воспроизводит отрицательный отбор элит, при котором из бюрократии и политикума отсеиваются честные профессионалы. Во-вторых, система поддерживает монопольную структуру во всех сферах деятельности, в которых это возможно, что также сдерживает экономическое развитие страны. В третьих, под данную систему заточено формальное законодательство Украины и неформальные социальные нормы.

"Коррупционность элиты, монопольная организация всех публичных занятий и коррупционность формальных и неформальных норм создают труднопреодолимые проблемы для реформаторов. Явись герой-радикал, желающий разрубить этот узел одним ударом, его ждало бы либо позорное поражение, либо экономический и социальный коллапс страны", – заключает эксперт.

Напомним, Во всемирном рейтинге восприятия коррупции за 2016 год Украина занимает 131 место, разделив его с Казахстаном, Россией, Ираном и Непалом. Таким образом, страна опустилась на одно место, по сравнению с рейтингом 2015 года. При этом количество баллов, которые определяют рейтинг, возросло с 27 до 29.

Подробнее о социально-экономическом укладе жизни украинского общества и перспективах украинской революции читайте в статье Александра Пасхавера "Выбор судьбы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".