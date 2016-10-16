Украинский госбюджет-2017 похож на предыдущие - "сырьевой" и социальный по своей структуре - эксперт

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Результатом такой модели становится периодическое возникновение критических дисбалансов и дефицитов в стране.

Максюта назвал главную проблему украинского госбюджета Андрей Товстыженко, ZN.UA

Проект бюджета-2017 очень похож на предыдущие аналоги и на бюджет текущего года, как по своей структуре, так и по реалистичности, что является его основной проблемой.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA украинский экономист Анатолий Максюта."Бюджет становится в 2017 году ещё более социальным по своей структуре, а значит менее устойчивым к возможным изменениям макроэкономической ситуации и тех базовых предположений, которые положены в основу макропрогноза (рост сельскохозяйственных и сырьевых рынков для украинского экспорта)", - говорится в статье.По мнению Максюты, фундаментальной проблемой проекта бюджета на следующий год является то, что он сформирован в рамках старой потребительско-сырьевой модели развития экономики."Вернее - это даже модель не развития, а упадка. Движущими силами этой модели являются экспорт сырья (или товаров первичной переработки), медленное "подтягивание" доходов граждан до прожиточного минимума, а также их массовое субсидирование и дотирование. Результатом этой модели становится периодическое возникновение критических дисбалансов и дефицитов (платёжного, фискального, энергетического и ряда других). Для покрытия этих дисбалансов страна прибегает к международной и иностранной помощи, что ставит её в экономическую, а со временем - и политическую зависимость от кредиторов", - говорится в статье.

Напомним, как пишет в своей статье для ZN.UA доктор экономических наук Сергей Кораблин (Институт экономики и прогнозирования НАН Украины), Украина переживает очередной сырьевой коллапс, как это уже было в 1998–1999-х и 2008–2009 годах.

"Сырьевая рецессия возобновилась в 2012 году. Падение цен на украинский экспорт продолжалось четыре года, вплоть до последнего момента. За это время гривня обесценилась к доллару втрое, внешний долг превысил 130% ВВП. Государство его обслуживать не может, реструктуризирует, снова ищет помощи МВФ и любых других кредиторов", - пишет он.

Подробнее о госбюджете читайте в статье Анатолия Максюты "Бюджет-2017: эффект "сундука" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".