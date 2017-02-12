Украинский "бизнес на два фронта" уходит из Крыма под действием санкций - мнение

Предприятия Косюка и Фирташа на полуострове столкнулись со сложностями в части доставки сырья и экспорта готовой продукции.
"Судя по информации из Крыма и РФ, ряд крупных украинских бизнесменов намерены продать свои крымские активы. По данным крымских СМИ, отказавшихся комментировать на предприятии, на продажу выставлен крупнейший производитель цемента — бахчисарайский завод "Стройиндустрия", который приписывают Давиду Жвании. Антимонопольная служба России в июле 2016 г. дала разрешение ООО "Управляющая компания "Оптима-Финанс" (Москва) на приобретение 81,9% акций АО "Крымская фруктовая компания" и 99,9% — в уставном капитале АО "Дружба народов". Обе крымские компании входят в "Мироновский хлебопродукт" друга президента Порошенко и бывшего первого замглавы его администрации Юрия Косюка", - говорится в статье.
По словам автора, оккупационные власти в Крыму сообщают, что из-за сложностей с доставкой кормов и инкубационного яйца, на аграрных предприятиях Косюка сократились поголовье птицы и объем выпускаемой продукции.
"Пока что учредители компаний Косюка в российском госреестре не сменились, поэтому неизвестно, была ли продажа, но намерение очевидно", - отмечает Самар.
Автор указывает, что с трудностями в части поставки сырья и экспорта готовой продукции столкнулась также и "крымская химия" Фирташа.
"То есть западные санкции и товарная блокада, введенная под давлением общественности правительством Украины, похоже, таки выдавливают украинский "бизнес на два фронта" из Крыма", - заключает Самар.
Подробнее о важнейших шагах, которые должна сделать украинская власть для облегчения положения жителей оккупированного Крыма, читайте в статье Валентины Самар "Темник" для власти" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA