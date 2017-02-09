Волонтеры презентовали фотовыставку к третьей годовщине аннексии Крыма и начала АТО

Экспозиция состоит из фотографий с бездомными животными, что живут в зоне АТО рядом с военными.

Волонтеры презентовали в столичном метро (станция Золотые Ворота) фотовыставку к третьей годовщине аннексии Крыма и начала АТО. Экспозиция имеет название "Потерянный дом" и состоит из фотографий с бездомными животными, что живут в зоне АТО рядом с военными.

"Фотопроектом "Потерянный дом" мы хотим трогательным образом напомнить людям, что война рядом. Собаки, коты на фотографиях - животные, которые потеряли дом и прибились к военным или родились во время войны. Очень часто это друзья, которые первыми предупреждают об обстреле. Сейчас все говорят об усталости от войны, но если мы хотим, чтобы война кончилась - мы должны сплотиться и приложить усилия для победы", - сообщил основатель "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Как отметил один из авторов представленных на выставке фотографий, Алексей Чернишєв в зоне АТО много животных брошенных в начале войны.

"Во время обстрела в Песках овчарка-героиня "Муха" защищала тушенку от местных собак, ездила с ребятами в БТРе и даже за свою преданность была почетно принята в ряды десантников. В АТО ее посчастливилось найти нового хозяина, который приютил ее после демобилизации", - говорит фотограф.

Экспозиция продлится в арт-вестибюле станции "Золотые Ворота" г. Киева до 5 марта. Осмотреть ее можно во время работы метрополитена.

Инициаторы проекта: Фонд помощи армии "Вернись живым" и КП "Киевский метрополитен".

На выставке представлены работы фотографов Александра Гайдара, Алексея Чернишєва и Андрея Рымарука, сделанные в зоне проведения АТО 2014-2016.