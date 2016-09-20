Украинцы впервые с 2014 года снова надеются на возрождение экономики

Несмотря на нерадужные перспективы девальвации гривни, украинцы снова начали верить в возрождение экономики ─ впервые с 2014 года, когда эти надежды рухнули.

Потребительские настроения украинцев улучшились rus.ruvr.ru

Потребительские настроения украинцев улучшились в августе - соответствующий индекс вырос на 3,6 п.п. по сравнению с июлем и составил 53,7 п.п.

Как свидетельствует ежемесячное исследование компании GfK Ukraine, наиболее заметное изменение зафиксировано по девальвационным ожиданиям граждан.

Исследование показало, чо за последний летний месяц вырос Индекс текущей ситуации и все его составляющие.

Примечательно, что ожидания украинцев относительно уровня потенциальной безработицы несколько улучшились, достигнув 145,2 п.п, что на 8,4 п.п. ниже, чем в июле.

Индекс инфляционных ожиданий также немного снизился и достиг 186,8, что на 0,2 п.п. ниже, чем в июле. Напомним, что дефляция в Украине в августе ускорилась до 0,3% (в течение летних месяцев цены в Украине снижались: в июне на 0,2%, в июле – на 0,1%, в августе – на 0,3%).

Впрочем, наиболее ухудшились ожидания украинцев относительно перспектив курса гривни в течение следующих 3-х месяцев: индекс девальвационных ожиданий увеличился на 11,5 п.п. и достиг 149,4.

В августе также возрос индекс ожидаемого экономического развития в следующем году, достигнув 50%, что является самым высоким значением с 2014 года, когда этот показатель резко упал. "Этот результат сигнализирует о надеждах потребителей на экономическое возрождение", ─ считают аналитики GfK Ukraine.

Напомним, что Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины до 1,4% по итогам второго квартала.

Как показал опрос Центра Разумкова, главным требованием украинцев к власти является повышение зарплат и пенсий (55,8%), на втором ─ развитие промышленности и создание рабочих мест (48,3%), на третьем ─ защита Украины от российской агрессии (41,3%).