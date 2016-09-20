МВФ убедил Минфин отменить пенсионный сбор с покупки валюты

Министр финансов был против сокращения источников доходов бюджета, но поддержал предложение Фонда для того, "чтобы убрать теневые обороты".

Пенсионный сбор с покупки валюты могут отменить в ноябре Василий Артюшенко, ZN.UA

Отмена 2%-ного сбора в Пенсионный фонд с операций по покупке наличной иностранной валюты возможна в ноябре 2016 года, после чего правительство откорректирует проект государственного бюджета Украины на следующий год, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Глава Минфина подтвердил, что вопрос отмены пенсионного сбора действительно обсуждался при подготовке последней версии меморандума с МВФ.

"Позиция Минфина – этого не делать, потому что это снижение доходов бюджета. Но мы это поддержали, потому что понимаем, на что этот шаг направлен - чтобы убрать теневые обороты. Потому мы это поддержали и где-то, если не ошибаюсь, в ноябре должны внедрить", - сказал Данилюк в эфире канала 3S.TV, передает УНИАН.



Министр пояснил, что в текущем проекте бюджета этот сбор предусмотрен, поскольку бюджет основан на действующей базе, однако еще есть время, чтобы откорректировать проект.

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Сбор в Пенсионный фонд с операций по обмену валют с 2015 года был повышен до 2% решением Верховной Рады по предложению Кабминета министров. Именно от воли Кабмина и парламента зависит, будет ли он отменен.