Украинцам разрешат "в кредит" потреблять услуги ЖКХ

В правительстве думают ввести возможность оплаты коммунальных услуг в рассрочку на 12 месяцев.

Коммунальные услуги можно будет оплатить с 12-месячной рассрочкой Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины намерен предложить возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг с 12-месячной рассрочкой для тех граждан, которые не пользуются жилищными субсидиями.

Такая идея возникла при обсуждении тарифной проблемы в парламентской коалиции, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Введем 12-месячную рассрочку на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, кто не желает получать субсидии", - сказал Гройсман в ходе встречи с представителями профсоюзов во вторник, 18 октября.

Этой возможностью, как предполагается, смогут воспользоваться как те, кто не имеет права на субсидию, так и те, кто субсидию оформлять не желает.

"У нас есть два механизма, которые можно использовать: с одной стороны, это субсидия - адресная помощь, безвозвратная и, с другой стороны, если такой вариант неприемлем по тем или иным причинам - пожалуйста, потребляем сегодня и платим 12 месяцев. Это будет означать, что нагрузка на месячный бюджет семьи будет меньше", – пояснил Гройсман.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Института общественно-экономических исследований Оксана Короткевич отмечает, что в Украине нет цивилизованного механизма субсидирования, а действующие модели - это просто раздача бюджетных средств.

В свою очередь ZN.UA в статье "Сквозняк на полсотни миллиардов" писало о том, что люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - пишет в статье автор Юлия Самаева.