Украина ввела новые антидемпинговые меры в отношении импорта из России

Пошлины на круги шлифовальные экспортеров из Российской Федерации установлен на уровне 33,83%.

Украина установила новые пошлины на некоторую продукцию из России ZN.UA

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер относительно импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке происхождением из Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины, к российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере:

- для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), который расположен в городе Волжский Волгорадской области – 6,54%;

- для других экспортеров и в целом для Российской Федерации – 33,83%.

"Применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест, восстановления прибылей", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия с 2016 года решила отменить режим ЗСТ в отношении Украины и отказаться от импорта украинских продуктов. Также РФ полностью запретила транзит украинских товаров в третьи страны через свою территорию. Из-за этого Украина вынуждена была искать новые решения транзита в Азию.

Подробнее о торговой агрессии России против Украины читайте в интервью с торговым представителем Натальей Микольськой в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".