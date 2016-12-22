Министр энергетики оценил запасы газа в Украине почти в триллион кубометров

Украина добывает только 2% от разведанных запасов газа. Украина сможет полностью отказаться от импорта газа уже к 2020 году.
"У нас есть 950 млрд кубометров защищенных запасов газа. Но мы добываем лишь 2%. Переход к 4% даст Украине 40 млрд кубометров газа ежегодно. Для этого нужны средства - и их дали через повышение тарифов", - рассказал Насалик на итоговой годовой пресс-конференции.
Он убежден, что Украина сможет полностью отказаться от импорта газа уже к 2020 году, как предусмотрено правительственной программой.
В ноябре в Стрыйском районе Львовской области было открыто новое газовое месторождение "Колодницкое". Сейчас месторождение введено в опытно-промышленную эксплуатацию дебитом 10 тыс. кубометров в сутки, до конца 2016 года планируется добывать уже 30 тыс. кубометров в сутки, а в 2017 году дебит газа должен составлять 100 тыс. кубометров газа в сутки.Укринформ