Украина впервые за пять лет экспортировала муку в США

Украинская мука является самой дешевой в мире. Показатели соотношения цены и качества позволили вернуться на американский рынок.

Теперь Украина экспортирует муку не только в КНДР, но и в Соединенные Штаты Госрезерв

ГП "Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов"отгрузило первую партию муки в США.

Как сообщает пресс-служба Госрезерва, это первая поставка партии муки из Украины на рынок Соединенных Штатов за последние пять лет.

Подписанию контракта предшествовала долгая работа, поскольку американский рынок продовольствия считается достаточно закрытым для импорта. Он регулируется рядом достаточно жестких требований, определенных в законодательных и нормативных документах. Чтобы попасть на заокеанский рынок, предприятию необходимо было пройти много экспертиз и получить соответствующие разрешения, которые подтверждают качество продукта. Специалисты ГП "Кулиндоровский КХП" несколько раз отправляли пробы продукции и вели переговоры, после чего подписали контракт.

"11 ноября первый сборный контейнер с мукой отправился в США. Благодаря тому, что на сегодня показатели соотношения цены и качества продукции комбината приемлемы для внешнего рынка, это позволяет надеяться на стабильность таких поставок в дальнейшем", — добавил Владимир Березняк, генеральный директор ГП "Кулиндоровский КХП".

Как сообщалось, в 2015-2016 маркетинговом году Украина экспортировала 344 тыс. тонн муки и оказалась мировым аутсайдером по его стоимости. Поставки муки принесли стране 72,9 млн долларов. Крупнейшей страной-потребителем украинской муки стала КНДР.