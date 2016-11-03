Рада отменила административные барьеры для айтишников, работающих на экспорт

Закон упрощает процедуру заключения внешнеэкономических договоров, бухгалтерского учета и финансовой отчетности при экспорте услуг.

Депутаты пошли на встречу тысячам украинских айтишников, которые выполняют заказы с Запада Андрей Товстыженко, ZN.UA

приняла закон об устранении административных барьеров для экспорта услуг. Законопроект №4496 в целом поддержали 270 депутатов.

Согласно закону, экспортеры услуг (кроме транспортных) смогут заключать внешнеэкономический договор (контракт) путем принятия публичного предложения о соглашении (оферты) или путем обмена электронными сообщениями, или другим способом, в частности путем выставления счета (инвойса), в том числе в электронном виде.

Кроме того, закон запрещает банкам требовать перевод документов на украинский язык, в случае если они оформлены на английском.

Согласно закону, счет (инвойс) будет признан первичным документом, который должен упростить процедуры ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Законом также вносятся изменения и дополнения в закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте". В частности, из части первой статьи 1 исключается положение, которое касается контроля возврата валютной выручки при экспорте работ (услуг) прав интеллектуальной собственности. Таким образом, контроль за возвратом валютной выручки будет осуществляться исключительно в отношении экспорта продукции и транспортных услуг.

Подробнее о хаосе в украинском правовом поле интеллектуальной собственности читайте в материале "Интеллектуальная собственность: хаос вытесняет правопорядок" в "Зеркале недели. Украина".