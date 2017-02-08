Украина в январе увеличила экспорт мяса птицы на 50%, свинины – на 31%

Импорт мяса птицы сократился на 20,2%, свинины – в 4,7 раз.

Экспорт мяса растет, импорт - падает РИА Новости

Украина в январе текущего года экспортировала 10,993 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная фискальная служба. При этом в денежном выражении экспорт данной продукции увеличился на 21% – до 13 млн долларов.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 20,2% - до 6,9 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 24% и составил 2,8 млн долларов.

По информации ГФС, экспорт свинины по итогам января по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 31% – до 0,38 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму 0,69 млн долларов против 0,47 млн долларов за январь 2016 года.

Импорт свинины в Украину в январе сократился в 4,7 раз - до 64 тонн. В страну этого вида мяса было ввезено на сумму 125 тыс долларов, что в 3,2 раза меньше, чем в январе 2016 года.

Напомним, в 2016 году Украина увеличила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 48,9% - до 240,16 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 36% по сравнению с 2015 годом – до 83,3 тыс. тонн.

По итогам прошлого года Украина сократила поставки свинины на внешние рынки в 8,6 раз – до 3,16 тыс. тонн, импорт этой продукции упал на 23,2% – до 2,84 тыс. тонн.

В апреле 2016 года Молдова ввела квоты на мясомолочную продукцию из Украины. Ввезенная сверх установленных квот украинская продукция облагается защитными пошлинами.

Также в 2016 году велись переговоры о поставках охлажденного мяса украинского производства в Израиль.