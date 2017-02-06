В январе Украина нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 71,9%

Доля черных металлов в общем объеме поступлений от экспорта составила 21,64%.

Украина увеличила экспорт черных металлов Pixabay

Украинские металлургические предприятия в январе 2017 года по сравнению с первым месяцем 2016 года нарастили выручку от экспорта черных металлов на 71,9%, сообщает Государственная фискальная служба.

Поступления от экспорта черных металлов в январе 2017 года составили 654,819 млн долл, в январе 2016 года - 380,988 млн долл, а в декабре 2016 года - 621,784 млн долл.

Доля черных металлов в общем объеме поступлений от экспорта товаров в январе 2017 года составила 21,64%. В первом месяце 2016 года их доля была 18,64%.

Кроме того, в январе 2017 года по сравнению с началом 2016 года импорт черных металлов вырос на 42,4% – до 54,443 млн долл. В декабре этот показатель составил 66,047 млн долл.

Также в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился экспорт металлоизделий на 37,7% - до 58,649 млн долл. В декабре их было вывезено на 60,965 млн долл.