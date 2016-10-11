Украина в сентябре экспортировала рекордный за последние 5 лет объем сахара

Крупнейшими покупателями украинского сахара, кроме привычных стран СНГ, стали более экзотические Шри-Ланка и Мьянма.

Украина наращивает экспорт сахара Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украинские производители сахара в сентябре экспортировали за рубеж рекордный месячный объем продукции – 39,9 тыс. тонн сахара, что стало наибольшим показателем за последние 5 лет, сообщила ассоциация "Укрцукор".

Примечательно, что среди стран крупнейших импортеров украинского сахара - Шри-Ланка (11,52 тыс. тонн), на втором месте Грузия (6,43 тыс. тонн), тройку лидеров замыкает Азербайджан (4,62 тыс. тонн). Значительный объем также поставлен в Мьянму (4,24 тыс. тонн) и Таджикистан (2,28 тыс. тонн).

"В последнее время география экспорта претерпела значительные изменения, поэтому среди стран-импортеров украинского сахара, кроме привычных для нас стран СНГ, появились более экзотические Шри-Ланка и Мьянма", - отмечают аналитики ассоциации.

Укрцукор

Большим спросом на внешних рынках пользуется сахар I-й категории, поэтому отечественные производители стараются наращивать его производство.

Украина за 2015/2016 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) экспортировала 113 тыс. тонн, что на 3% больше, чем годом ранее. По прогнозам ассоциации "Укрцукор", украинские компании к концу календарного года экспортируют 250 тыс. тонн белого сахара.

Отметим, что в 2016 году украинские компании еще по итогам первых трех месяцев полностью исчерпали годовые квоты по беспошлинному экспорту продукции в страны Евросоюза.