Украина понесла многомиллиардные убытки из-за проблем "Укрзалізниці"

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Нехватка у компании вагонов и топлива привела к тому, что украинские металлургические комбинаты Украины в 2016 году выпустили на 5 млн тонн стали меньше плана.

УЗ не справляется с грузовыми перевозками Андрей Товстыженко, ZN.UA

Неэффективная логистика "Укрзалізниці" в минувшем году стала причиной многомиллиардных убытков Украины, поскольку предприятие не смогло в полной мере обеспечить транспортные потребности горно-металлургической и аграрной промышленности.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Александр Артеменко. По его словам, впервые за всю свою историю "Укрзалізниця" не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов.

Так, из-за сложностей "Укрзалізниці" с транспортировкой сырья, металлургические комбинаты Украины выпустили на 5 млн тонн стали меньше плана, вследствие чего государственный бюджет упустил 50 млрд грн. По словам Артеменко, дальнейшие сбои в работе компании могут стать причиной остаовки горно-металлургической отрасли Украины.

В свою очередь, президент компании Agro Generation Д.Шморгун в декабре прошлого года заявил, что из-за проблем с железнодорожной логистикой элеваторы перегружены, и на полях холдинга остаются неубранными 500 га кукурузы.

Ненадлежащее выполнение "Укрзалізницею" своих обязанностей также привело к остановке уборки урожая в Луганской и Полтавской областях, а также к прекращению отгрузки зерна на экспорт.

Как отмечает автор, ссылаясь на письмо-обращение гендиректора ООО СП "Нибулон" Андрея Вадатурского к премьеру Владимиру Гройсману и ряду прочих высокопоставленных должностных лиц, в октябре-ноябре прошлого года не был выполнен согласованный план подачи вагонов-зерновозов.

"Так, в октябре из запланированных 2594 вагонов было подано всего 432, а в ноябре из 2722 — только 161. Вследствие этого на полях Луганщины под угрозой гибели оказалось свыше 250 тыс. т зерна. Зерновые склады в г. Старобельске, пгт Белокуракино и с. Солидарном вынуждены были приостановить прием зерна нового урожая из-за переполненных складских помещений. По той же причине прием и сушка зерна вынужденно приостанавливались и на Полтавщине", - говорится в статье.

Проблемы "Укрзалізниці" также привели к простою на рейдах Николаевского морпорта судов заграничного плавания сроком от 15 до 20 суток. Размер нанесенных убытков превысил 700 тысяч долларов.

В связи с дефицитом вагонов аграрии неспособны выполнять контракты по продаже зерна и масличных культур.

Автор указывает, что причиной сложившейся ситуации является острый дефицит вагонов. Еще одна проблема заключается в нехватке дизельного топлива.

Руководство "Укрзалізниці", в лице его гендиректора - поляка Войцеха Балчуна, однако, никаких серьезных шагов для преодоления кризисна не предпринимает.

"Вместо структурного реформирования УЗ, привлечения новых грузопотоков в Украину и новых транзитных перевозок через страну, В.Балчун и его команда создают условия для перевода украинского логистического бизнеса на польскую территорию, в результате чего украинские логистические компании будут замещены польскими. Они, естественно, тоже облагаются налогами, но в своей стране", - заключает автор.

Напомним, в конце декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение ПАО "Укрзализниця" о повышении тарифов на грузовые перевозки в 2017 году.

Подробнее о проблемах "Укрзалізниці" читайте в статье Александра Артеменко "Зачем нужны кризисные менеджеры, когда в стране и так кризис?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".