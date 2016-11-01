Украина подаст в ВТО третий иск против РФ из-за ограничений на импорт продуктов

Однако претензии Киева не касаются "продовольственного эмбарго" Москвы.

Украина 10 ноября проведет консультации с Россией в рамках ВТО по ограничению транзита

Украина намерена подать против России очередной - третий по счету - иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), который будет связан с ограничениями импорта некоторых видов украинской продовольственной продукции.

Как отметила торговый представитель Украины, замглавы министра экономики Наталья Микольская, при этом иск не будет связан с так называемым продовольственным эмбарго, введенным Россией в отношении украинских продуктов.

"Третий иск, который мы готовим, касается ограничений импорта в Российскую Федерацию некоторых продовольственных товаров происхождением из Украины. Когда мы говорим об ограничениях, то имеем в виду ограничения Госпродпотребстандарта РФ, либо их фитосанитарных и ветеринарных служб, которые касаются либо качества нашей продукции, либо упаковки, либо ее соответствия другим нормам законодательства", - подчеркнула торгпред.

Микольская напомнила, что Украина уже подала в ВТО запросы относительно ограничений в отношении украинских вагонов, а также по ограничениям транзита грузов через территорию РФ. , по которому у нас пройдут консультации 10 ноября с Российской Федерацией", - сказала она.