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Украина подаст в ВТО третий иск против РФ из-за ограничений на импорт продуктов

1 ноября в 13:39

Однако претензии Киева не касаются "продовольственного эмбарго" Москвы.

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Украина 10 ноября проведет консультации с Россией в рамках ВТО по ограничению транзита

Украина намерена подать против России очередной - третий по счету - иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), который будет связан с ограничениями импорта некоторых видов украинской продовольственной продукции.

Как отметила торговый представитель Украины, замглавы министра экономики Наталья Микольская, при этом иск не будет связан с так называемым продовольственным эмбарго, введенным Россией в отношении украинских продуктов.

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"Третий иск, который мы готовим, касается ограничений импорта в Российскую Федерацию некоторых продовольственных товаров происхождением из Украины. Когда мы говорим об ограничениях, то имеем в виду ограничения Госпродпотребстандарта РФ, либо их фитосанитарных и ветеринарных служб, которые касаются либо качества нашей продукции, либо упаковки, либо ее соответствия другим нормам законодательства", - подчеркнула торгпред.

Микольская напомнила, что Украина уже подала в ВТО запросы относительно ограничений в отношении украинских вагонов, а также по ограничениям транзита грузов через территорию РФ. , по которому у нас пройдут консультации 10 ноября с Российской Федерацией", - сказала она.

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина ограничения продукты Россия продовольствие импорт ВТО эмбарго
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2 комментария
  • Сергей Иванов Сегодня, 14:44 Че возмушаться,но это же так понашему---"нас.......ь на площади и больше всех возмущаться". Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Дедушка Морозов Сегодня, 14:21 Идет война , объявлены экономические и товарные санкции - о каких исках во Всемирную Торговую Ассоциацию можно говорить, тем более от украинского экспорта, когда импорт из России заблокирован самой Украиной санкциями и идет пропаганда в Украине ничего не покупать российского. При обоюдных торговых санкциях из-за военных действий - не может быть претензий ни одной из сторон торгового договора. Что касается иска по Крыму , то он должен быть, однако же не в ВТО. Ответить Цитировать Пожаловаться
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