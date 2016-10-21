Украина откажется от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию с 2017 года

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Со следующего года Украине не будет платить России 200 млн долларов для утилизации отработавшего ядерного топлива.

Украина прекратит платить России за утилизацию ядерного топлива ZN.UA

Украина построит собственное Центральное хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), и с 2017 года не будет больше вывозить ОЯТ на временное хранение в Россию, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Я хочу поблагодарить Верховную Раду, мы решили вопрос строительства сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, что диверсифицирует полностью утилизацию. Каждый год Украина платит 200 млн долларов для утилизации отработавшего ядерного топлива. Начиная с 2017 года, эти средства платить не будем, поскольку мы имеем свое", - сказал он с парламентской трибуны.

По словам министра, Украина также диверсифицирует поставки свежего ядерного топлива – блоки АЭС будут загружены на 40% топливом производства Westinghouse.

Напомним, что в конце октября 2015 года Украина отказалась продолжать с Россией совместный проект по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области.

Подробнее о "ядерных" вопросах читайте в интервью Игоря Маскалевича с Игорем Шевченко "Атомная смесь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".