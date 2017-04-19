Украина не успеет выполнить вовремя одно из условий МВФ

Набсоветы в 15 крупнейших госкомпаниях не будут созданы до конца июня.

Одно из условий МВФ Украина если и выполнит, то с задержкой во времени Rzeczpospolita

Правительство Украины не успеет завершить процесс создания наблюдательных советов в 15 крупнейших госкомпаниях до конца июня 2017 года, хотя это одно из требований. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, пишет "Униан".

Задержка возникает из-за того, что органы управления должны принять изменения в уставы каждого из предприятий, где создаются наблюдательные советы.

"Изменения в уставах касающиеся необходимости прописать саму возможность создания наблюдательных советов по соответствующей процедуре на госпредприятии, а также определить их структуру, соблюдая пропорции зависимых и независимых членов совета", - пояснили в пресс-службе.

По данным Минэкономразвития, на 5 государственных предприятиях ("Международный аэропорт Борисполь", "Укрпочта", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго") в качестве пилотного проекта уже началась подготовка к созданию наблюдательных советов.

В Минэкономразвития отметили, что в обязательном порядке наблюдательные советы будут созданы на госпредприятиях, стоимость активов которых более 2 млрд грн или чистый доход превышает 1,5 млрд грн в год.

Напомним, что МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2017 году до 3,5% по сравнению с 3,1% в прошлом году. В январе МВФ ожидал роста мирового ВВП в текущем году на 3,4%.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард дала оптимистичный прогноз роста мировой экономики. "После шести лет роста отстающими темпами мировая экономика набирает силу по мере того, как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния. Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать такую возможность", - сказала она во время выступления в Брюсселе.