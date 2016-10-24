Украина импортировала рекордный объем газа из Словакии

Предыдущие максимальные значения импорта из Словакии также были зафиксированы в октябре этого года.

Украина прогнозировано наращивает объемы импорта газа из Европы kmu.gov.ua

Украина 22 октябрярекордные 42,016 миллионов кубометров природного газа, сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

Предыдущие максимальные значения импорта из Словакии за 26-ти месячную историю этого реверса были зафиксированы 21 (41,859 миллионов кубометров) и 5 октября (41,627 миллионов кубометров).

Заявка на импорт газа 23 октября также превышает 42 миллиона кубометров.

В целом, на протяжении 1-22 октября Украина импортировала из Европы 1,077 миллиардов кубометров газа, в том числе, из Словакии – 897,5, Польши – 92,8, Венгрии – 86,9 миллионов кубометров.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозировал, что в октябре Украина импортирует из Европы 1,3-1,4 миллиардов кубометров газа.

В конце августа Кабинет министров принял распоряжение о необходимости наращивания запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 17 млрд куб. м к 1 ноября нынешнего года. Хотя ранее в НАК "Нафтогазе" планировали войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ в объеме 14,5 млрд куб. м, пояснив меньший объем закачки общим снижением газопотребления в Украине.

Украина 16 октября приостановила закачивание газа в подземные газовые хранилища и начала его отбор.