Коболев рассказал, на что пойдут $ 500 млн кредита Всемирного банка

Кредит позволит "Нафтогазу" продолжить импорт значительных объемов природного газа.

В "Нафтогазе" рассказали об условиях погашения кредита в 500 миллионов долларов ZN.UA

Заемные средства в размере 500 миллионов долларов от Citybank и Deutsche Bank под гарантиибудут направлены на покрытие кассовых разрывов НАК "Нафтогаз Украины", сообщил глава правления госкомпании Андрей Коболев.

"Кредит будет использован, в первую очередь, на покрытие кассовых разрывов "Нафтогаза", которые будут вызваны, например, решениями о том, что мы будем равными частями получать деньги за тепло и, соответственно, за газ от потребителей Украины", – заявил Коболев в эфире "5 канала" вечером в четверг, 20 октября.

По словам руководителя "Нафтогаза", кредит поможет компании продолжить импорт значительных объемов природного газа, которые в настоящее время достигают 47-50 миллионов кубометров в сутки, что позволит стране стабильно пройти отопительный сезон 2016-2017 годов.

Коболев также заверил, что процентная ставка по кредиту Citybank и Deutsche Bank, которые выиграли соответствующий тендер, является низкой.

"Деньги фактически даются на год. Это револьверная линия, она потом снова сможет быть запущена, когда мы ее погасим. Стоимость этих кредитных ресурсов меньше 3% годовых", – уточнил руководитель компании.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украина" рассчитывает до конца ноября получить средства кредита на $ 500 млн под гарантии Всемирного банка.

Односторонние действия МЭРТ по смене устава "Нафтогаза" относительно переподчинения "Укртрансгаза" поставили под угрозу заключение кредитного соглашения с ВБ, а также рисковали нарушить условия по кредитному соглашению с ЕБРР.

По информации источников ZN.UA, из-за угрозы срыва $ 500-миллионного кредита от ВБ в ситуацию пришлось вмешаться президенту Петру Порошенко. Паосле этого Кабинет министров передал НАК "Нафтогаз Украины" из сферы управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в свое управление.