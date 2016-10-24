Убыток ОПЗ за три квартала вырос до 562 млн грн

В преддверии приватизации Одесский припортовый завод сменил прибыль на убыток.

Еще год назад ОПЗ демонстрировал положительные финансовые результаты Андрей Пышний / Facebook

Чистый убыток "Одесского припортового завода" по итогам третьего квартала (в июле-сентябре) 2016 года составил 316,6 млн грн против прибыли в 53,3 млн грн годом ранее, в третьем квартале 2015-го.

Чистый доход ОПЗ в третьем квартале сократился в 3,3 раза (на 1 млрд 924,988 млн грн) – до 851,413 млн грн, а валовой убыток составил 14,494 млн грн против 265,562 млн грн валовой прибыли.

В целом по итогам января-сентября-2016 ОПЗ получило чистый убыток 560,52 млн грн против 205,298 млн грн чистой прибыли за девять месяцев прошлого года. Чистый доход ОПЗ сократился в 2,1 раза (на 4 млрд 553,232 млн грн) – до 4 млрд 23,74 млн грн, валовая прибыль – в 7,3 раза (на 1 млрд 140,173 млн грн), до 180,41 млн грн.

ОПЗ в январе-сентябре 2016 года снизило выпуск минеральных удобрений в 2 раза (на 566 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 589 тыс. тонн, их реализацию – в 1,9 раза (на 534 тыс. тонн), до 628 тыс. тонн.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов).

В конце мая МВФ и ЕБРР посоветовали снизить стартовую цену продажи Одесского припортового завода.

Послушавшись зарубежных кредиторов, правительство снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода. Новый конкурс должен состояться до 7 января 2017 года.

Находящийся в госсобственности ОПЗ занимается производством химической продукции, а также перевалкой аммиака на морской транспорт. Предприятие в 2015 году получило чистую прибыль 211 млн грн против чистого убытка 270 млн грн годом ранее. Его чистый доход возрос в 2,1 раза – до 11,195 млрд грн.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".