Одесский припортовый завод возобновил работу

"Нафтогаз" предоставил необходимые объемы природного газа.

ОПЗ начал работать после почти двухмесячного перерыва timer.od.ua

ПАО "Одесский припортовый завод" 4 октября возобновил работу после начала поставок газа для нужд предприятия со стороны НАК "Нафтогаз Украины", сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

По данным ведомства, контракт с НАК "Нафтогаз Украины" наблюдательный совет ОПЗ согласовал 3 октября.

Ранее сообщалось о том, что ОПЗ, остановленный 11 августа, может частично возобновить производство с 1 октября. При этом долг предприятия составляет около 380 млн долларов, в том числе 281 млн долларов – Дмитрию Фирташу.

На сегодняшний день приватизацией ОПЗ интересуются четыре компании, сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус. Он предложил снизить стартовую цену на ОПЗ до 150 млн долларов. При этом глава ФГИ заявил, что скорее всего цена будет определена Кабмином в размере до 260 млн долларов, так как это максимальная оценка акционерной стоимости ОПЗ без текущих долгов.

На предыдущий аукцион завод выставлялся с ценой около 527 млн долларов (13,175 млрд грн).

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод на конкурсе 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия.