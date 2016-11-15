Турция сократила теневой рынок топлива до 2%, несмотря на сирийский кризис – эксперт

Сумма недополученных налоговых отчислений за последние 8 лет составила около 612 млн долларов.

Доля нелегального топлива на рынке Турции уменьшилась до 2% ukranews.com

Турции благодаря созданию органа контроля на рынке нефтепродуктов – EMRA – удалось сократить нелегальный рынок топлива в стране до 2%, заявил президент Energy Grup, руководитель издания Petrolturk Серташ Комсуоглу.

По словам эксперта, за последние 8 лет в связи с увеличением налогового давления и Сирийским кризисом увеличилось потребление нелегального топлива, а сумма недополученных налоговых отчислений составила 2 млрд турецких лир.

"Регулятор топливного рынка Турции (EMRA), который следит и отвечает за налогообложение топливного рынка, в том числе и за розничный акциз, быстро нейтрализовал эту проблему", – рассказал он.

Комсуоглу отметил, что после введения новых мер и правовых обязательств, доля нелегального топлива на рынке уменьшилась до менее, чем 2%.

"В 2015 и в 2016 годах продажи автомобильного топлива увеличились на 13,7% и достигли 33 млн куб м, что стало следствием их вывода из тени", – резюмировал он.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил Турцию в прямых закупках нефти у ИГИЛ. По его словам, у России имеются сведения "о прямом финансовом интересе некоторых должностных лиц Турции, связанных с поставками нефтепродуктов, производимых на предприятиях, принадлежащих ИГИЛ".

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара располагает доказательствами того, что Москва вовлечена в торговлю нефтью с территорий, контролирующихся группировкой "Исламское государство".