Сирийская оппозиция выбила боевиков ИГ из семи населенных пунктов

С начала операции "Щит Евфрата" силам оппозиции удалось установить контроль над 202 населенными пунктами на севере Сирии.
Бойцы сирийской оппозиции при поддержке ВС Турции в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии освободила от боевиков ИГИЛ еще семь населенных пунктов, сообщил генштаб ВС Турции в понедельник, 14 ноября.
"Силы сирийской оппозиции установили контроль еще над семью населенными пунктами в районе городов Мари и Аль-Раи. ВС Турции уничтожили 35 целей ИГ и шесть целей сил самообороны сирийских курдов, ликвидировав 10 курдских боевиков, а также убежища, оборонительные позиции, командные пункты, склады боеприпасов и транспортные средства террористов. Погибли 9 и ранены 52 бойца сирийской оппозиции, получили ранения также четверо турецких военных при обстреле БТР", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Отмечается, что с начала операции "Щит Евфрата" силам оппозиции удалось установить контроль над 202 населенными пунктами на севере Сирии, общая площадь контролируемой ССА территории достигла 1620 квадратных километров.
Сообщается также о воздушной операции ВВС Турции, в ходе которой уничтожены 15 объектов ИГ в районе Эль-Баба, в том числе 10 оборонительных позиций, два командных пункта, два штабных здания и один склад боеприпасов.
Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.
Турция собирается еще год воевать в Сирии и Ираке. Так, турецкий парламент продлил до 30 октября 2017 года мандат на применение военной силы в Сирии и Ираке. Согласно новому решению, правительство Турции уполномочено на продолжение военных операций в двух соседних странах. Также разрешается иностранным силам использовать турецкую территорию для операций против одних и тех же угроз, включая "Исламское государство" и военизированные группировки курдов, которые считаются террористическими организациями во многих странах мира.РИА Новости