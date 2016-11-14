Сирийская оппозиция выбила боевиков ИГ из семи населенных пунктов

С начала операции "Щит Евфрата" силам оппозиции удалось установить контроль над 202 населенными пунктами на севере Сирии.

Силам оппозиции удалось установить контроль над 202 населенными пунктами Агентство Анадолу

Бойцы сирийской оппозиции при поддержке ВС Турции в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии освободила от боевиков ИГИЛ еще семь населенных пунктов, сообщил генштаб ВС Турции в понедельник, 14 ноября.

"Силы сирийской оппозиции установили контроль еще над семью населенными пунктами в районе городов Мари и Аль-Раи. ВС Турции уничтожили 35 целей ИГ и шесть целей сил самообороны сирийских курдов, ликвидировав 10 курдских боевиков, а также убежища, оборонительные позиции, командные пункты, склады боеприпасов и транспортные средства террористов. Погибли 9 и ранены 52 бойца сирийской оппозиции, получили ранения также четверо турецких военных при обстреле БТР", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Отмечается, что с начала операции "Щит Евфрата" силам оппозиции удалось установить контроль над 202 населенными пунктами на севере Сирии, общая площадь контролируемой ССА территории достигла 1620 квадратных километров.

Сообщается также о воздушной операции ВВС Турции, в ходе которой уничтожены 15 объектов ИГ в районе Эль-Баба, в том числе 10 оборонительных позиций, два командных пункта, два штабных здания и один склад боеприпасов.

Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.

Турция собирается еще год воевать в Сирии и Ираке. Так, турецкий парламент продлил до 30 октября 2017 года мандат на применение военной силы в Сирии и Ираке. Согласно новому решению, правительство Турции уполномочено на продолжение военных операций в двух соседних странах. Также разрешается иностранным силам использовать турецкую территорию для операций против одних и тех же угроз, включая "Исламское государство" и военизированные группировки курдов, которые считаются террористическими организациями во многих странах мира.