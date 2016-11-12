Требования МВФ для выделения транша Украине касаются борьбы с коррупцией, пенсионной реформы и сбалансированности бюджета

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Миссия МВФ будет настаивать на продолжении в Украине антикоррупционной реформы и отмены пенсионных привилегий для отдельных групп населения. А также ждет надлежащего обоснования и расчетов на госбюджет и конкурентосопособность производителей иницируемого Кабмином 2-кратного увеличения минзарплат.

Среди требований МВФ по траншу для Украины есть как безусловные приоритеты, так и позиции, подлежащие обсуждению mignews.com.ua

Как сообщили ZN.UA источники, осведомленные с ходом переговоров, д

ля пересмотра вопроса о выделении Киеву очередного транша,, прибывшая в Украину 3 ноября, настаивает на усилении борьбы с коррупцией, реализации пенсионной реформы, а также на сбалансированности проекта госбюджета-2017, повышении платежной дисциплины участников энергорынка и продолжении реформы налоговой службы.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Сколотяный. По его словам, среди требований МВФ есть как ключевые приоритеты, так и подлежащие обсуждению и корректировке "структурные маяки".

"Поскольку МВФ, как и любого нормального кредитора, интересует, прежде всего, восстановление платежеспособности его должников, то снижение общей долговой нагрузки, а также сбалансированность госбюджета и состояние текущего счета платежного баланса — традиционно, ключевые приоритеты. Именно к ним привязываются так называемые критерии эффективности выполнения программы (performance criteria) — пункты, без реализации которых о предоставлении новых траншей не может быть и речи. Но даже так называемые структурные маяки можно обсуждать и корректировать", – пишет автор.

По словам аналитика, приоритетными условиями предоставления нового транша для Украины, исходя из интервью директора европейского департамента МВФ Пола Томсена, являются успех в борьбе с коррупцией и реализация пенсионной реформы в части приведения пенсионного возраста отдельных групп пенсионеров к общему показателю и устранения привилегий.

В области формирования бюджета, миссионеры фонда ожидают от Киева пояснений структуры доходов и расходов, а также обоснования ряда статей в проекте бюджета на следующий год. Эксперты фонда, в частности, интересуются, как заложенное в бюджет повышение минимальной зарплаты почти в 2 раза скажется на его сбалансированности и конкурентоспособности украинских предприятий. По информации ZN.UA, в МВФ также ожидают увязывания бюджетных расходов со структурными реформами в основных бюджетных сферах (образовании, здравоохранении, пенсионной системе).

В области энергоэффективности эксперты фонда указывают украинской стороне на проблемы с платежной дисциплиной потребителей, что может нивелировать "определенные достижения в энергосекторе".

В рамках продолжения антикоррупционной реформы, МВФ ожидает от украинского парламента принятия пакета законопроектов, усиливающих функциональную способность Антикоррупционного бюро. Внимание также обращается на то, чтобы проверка деклараций чиновников и ведение расследований велись на условиях равенства всех перед законом.

Кроме того, в МВФ ожидают продолжения реформы налоговой службы (проводится в соответствии с утвержденным планом), прогресса в докапитализации банковской системы (сложности которой связаны с одним из украинских системных банков), и проведения эффективных реформ монетарной политики, направленной на повышение устойчивости и независимости НБУ.

Подробнее о стартовавших 3 ноября переговорах представителей МВФ с украинскими чиновниками читайте в статье Юрия Сколотяного "Киев и МВФ: миссия (не)уговорима?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".