Суд открыл дело по иску Януковича против председателя "Ощадбанка"

Заседание назначено на 23 июня.

Янукович хочет защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию ТАСС

Печерский районный суд 10 апреля открыл производство по иску бывшего президента Виктора Януковича кОб этом свидетельствуют материалы суда, передают " Українські новини ".

В феврале Янукович обратился в суд с иском к "Ощадбанку" и Киевскому институту проблем управления им. Горшенина.

В интервью изданию "Левый берег" руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более 1,150 млрд грн Януковича.

Янукович требовал опровергнуть данную информацию.

20 марта суд отказал в открытии производства из-за неуплаты судебного сбора. После устранения неточностей был подан новый иск.

Суд открыл производство и назначил заседание на 23 июня.

Напомним, ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины на сумму $ 1,34 млрд.

Кабинет министров заблокировал $ 1,4 млрд на счетах в украинских банках компаний, приближенных к окружению бывшего президента.

Всего в коррупционные схемы "Семьи" Януковича были вовлечены 75 украинских компаний.