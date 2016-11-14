Суд арестовал ТРЦ "Гулливер" в рамках дела о хищении средств банка "Михайловский"

Председатель правления банка "Михайловский" находится под арестом.

На ТРЦ "Гулливер" Полищука наложили арест gulliver.trcgid.com

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на торгово-развлекательный центр "Гулливер" в рамках уголовного производства о хищении средств банка, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В ходе расследования хищения банка "Михайловский" установлено, что владельцем банка является ООО "Экосипан", 92,5% которого является собственностью Виктора Полищука. Сегодня по представлению столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на собственность Полищука - имущественный комплекс "Гулливер", – написал Луценко на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 14 ноября.

Глава ГПУ напомнил, что председатель правления банка "Михайловский" находится под арестом.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.