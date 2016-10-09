Строительство новой ЛЭП в Луганской области планируют начать до конца года

Всего нужно будет построить 32 км линии электропередачи и трансформаторную подстанцию.

Работы планируют завершить к зиме следующего года pixabay.com

В конце текущего года в "Укрэнерго" рассчитывают начать работы по строительству новой линии электропередач в Луганской области.Об этом в интервью ZN.UA заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.По его мнению, есть высокая вероятность завершить эти работы к зиме следующего года.

Отвечая на вопрос о задержке реализации проекта, который обсуждался еще в 2015 году, Ковальчук отметил, что тогда Луганская военно-гражданская администрация была "преисполнена энтузиазмом" и обещала режим максимального содействия."По сути это они являются заказчиком и должны быть заинтересованы в наибольшей степени. Когда дошло до дела, к сожалению, все стало сложнее. В области с тех пор уже не раз менялись ответственные за этот проект, согласование различных органов шло без учета особенности ситуации. В конечном итоге нам пришлось искать варианты трассы полностью по государственным землям. Нашли маршрут, практически исключающий вырубку леса. Там надо будет построить 32 км линии электропередачи и трансформаторную подстанцию. В конце текущего года мы эти работы рассчитываем начать, и есть высокая вероятность завершить их к зиме следующего года", - отметил он."Сначала нам обещали ресурсы из фонда восстановления Донбасса, потом это окно возможностей закрылось по неизвестным нам причинам. И сейчас существует необходимость включения этих затрат в тариф. Но у нас существенные экономии на закупках, и, я предполагаю, мы справимся с финансированием самостоятельно", - отметил Ковальчук.

Напомним, государственная НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2016 года получила чистую прибыль в размере 1 млрд 51,653 млн грн, против 523,215 млн грн чистого убытка годом ранее.

Как указано в отчете, обнародованном на сайте компании, чистый доход "Укрэнерго" в отчетном периоде вырос на 51,3% (на 962,578 млн грн) – до 2 млрд 840,56 млн грн, а валовая прибыль увеличилась на 90,5% (на 881,107 млн грн) – до 1 млрд 854,365 млн грн.

Полное интервью Игоря Маскалевича и Аллы Еременко с Всеволодом Ковальчуком читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".