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Из-за нехватки угля и "золотого" газа украинцам зимой снова могут отключать электричество

9 октября в 09:30

В то же время, в "Укргэнерго" пообещали обойтись без массовых отключений.

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Украинцам и этой зимой светят "блэкауты"
pixabay.com
Временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук допускает возможность ограничения подачи электричества в зимний период.

Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

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По его словам, в случае нехватки угля придется запускать газо-мазутные блоки на Запорожской и Трипольской ТЭС и потреблять больше природного газа для производства электроэнергии на ТЭЦ.

В то же время, Ковальчук признал, что электроэнергия, произведенная из газа, получится "золотой".

"Да, цена будет намного выше, чем генерация на угле. Но устойчивость энергосистемы страны этого стоит, другие варианты обойдутся намного дороже. Либо будет необходимо ограничивать потребителей. Ритмично, без массовых отключений, но тем не менее", - отметил он.

Напомним, государственная НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2016 года получила чистую прибыль в размере 1 млрд 51,653 млн грн, против 523,215 млн грн чистого убытка годом ранее.

Как указано в отчете, обнародованном на сайте компании, чистый доход "Укрэнерго" в отчетном периоде вырос на 51,3% (на 962,578 млн грн) – до 2 млрд 840,56 млн грн, а валовая прибыль увеличилась на 90,5% (на 881,107 млн грн) – до 1 млрд 854,365 млн грн.

Полное интервью Игоря Маскалевича и Аллы Еременко с Всеволодом Ковальчуком читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги электричество Укрэнерго отключение
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3 комментария
  • Alexandr Shevchenko Сегодня, 10:11 Вся проблема в неспособности управлять. Команду надо срочно менять.Пока не уничтожили остатки экономики... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • karvall01 Сегодня, 10:00 То хвата всього , то не хвата нічого - це така нова інформаційна доктрина в укр.зм!?)))і Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Иванов Петр Ивановичь Сегодня, 09:57 государственная НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2016 года получила чистую прибыль в размере 1 млрд 51,653 млн грн, И куда же пошли эти деньги?!?! Неужели на энергобезопасность страны??!? Или как всегда - на ПРЕМИИ и Мерины бронированные себе хорошим?!?!? Ответить Цитировать Пожаловаться
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