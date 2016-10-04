Крымчанам напомнили об электричестве "в ручном режиме"

Энергомост отключился "внепланово и без предупреждения".

Пришла осень – в Крыму начались проблемы с электричеством sudak.me

Вечером в понедельник, 3 октября, в некоторых районах Крыма возникли перебои с подачей электроэнергии , пишут российские СМИ. Проблемы с электричеством наблюдались в Симферополе и Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории, Ялте. У некоторых крымчан света не было несколько часов.

Так называемый "министр топлива и энергетики" Крыма Светлана Бородулина сообщила о "внезапном ограничении мощности электроэнергии, передаваемой по энергомосту Кубань-Крым".

"Есть внеплановое ограничение мощности на 120 мегаватт, оно произошло внепланово и без предупреждения. Подача электроэнергии по энергомосту должна быть восстановлена в ближайшие три часа", – сказала она.

В "Крымэнерго" сообщили, что подача электроэнергии была ограничена с 18.30 до 23.00 "в связи с аварийной ситуацией в высоковольтных сетях за пределами Крымского полуострова".

По данным администрации "Севастопольэнерго", ограничения для Севастополя составили 20 МВт, а подача электроэнергии по районам города "осуществляется в ручном режиме".

Напомним, минувшей осенью и зимой Крым испытывал серьезные проблемы с электричеством. Договор о поставках электроэнергии с территории Украины в Крым закончился 31 декабря 2015 года. При этом президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что поставки электроэнергии возможны только в "украинский" Крым, то есть, Украина согласна поставлять э/э на полуостров только в случае, если в договоре будет зафиксирована его принадлежность Украине.

Сегодня Крым получает электроэнергию через незаконно проложенный китайцами подводный кабель с территории России, из Краснодарского края по дну Керченского пролива. Также на полуострове есть собственная генерация, однако ее мощностей не хватает.

С началом 2016 года Украина также отказалась от импорта российской электроэнергии. Тогда как российские СМИ сообщили, что якобы именно Россия не будет продлевать договор о поставках электроэнергии в Украину. Примечательно, что Украина в 2015 году минимизировала закупку электроэнергии из РФ. Накануне министр энергетики Владимир Демчишин сообщил о том, что именно Украина решила не продлевать контракт на импорт электроэнергии из РФ на 2016 год, поскольку не видит в этом необходимости.