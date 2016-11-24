Стоимость ценных бумаг снизилась на фоне слухов о предстоящей национализации банка.

Еврооблигации «ПриватБанка» резко упали в цене на фоне слухов о национализации банка

Еврооблигации, стоимость которых долгое время находилась на отметке 80% от номинала, резко упали в цене. Теперь покупка облигаций котируется на отметке 50% от номинала, а продажа - все еще на 80%.

"Кто-то резко опустил цену покупки. Хочет ли он что-то купить, или что-то знает - неизвестно, но средняя стоимость облигаций в итоге резко снизилась. Да, это можно назвать резким обвалом. Но с другой стороны, пока за ним не последовало потока сделок. Впрочем, их и раньше не было, та цена, которая держалась ранее, не была адекватной для этих бумаг", - прокомментировал ZN.UA Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Эксперт, отмечает, что стоимость в 80% от номинала была завышенной как для такого банка, и фактически бумаги не торговались, а их ликвидность была низкой - их объем очень мал, и распределены они среди достаточно узкого круга держателей.

По мнению эксперта, связанно резкое падение цены покупки облигаций может быть с нарастающими слухами о неизбежной национализации банка. По его словам, "вопрос Привата" - это топ-тема на переговорах со всем без исключения инвесторами, которые приезжают в Украина.

"С другой стороны мы все помним, что недавно аналогичная ситуация происходила с еврооблигациями "Авангарда". Тогда, как раз, кто-то таким образом пытался их дешево купить. Мы не можем исключать, что и нынешнее падение стоимости еврооблигаций "ПриватБанка", связанно с желанием кого-то купить эти бумаги подешевле. Непонятно другое - зачем они ему?" -, резюмировал эксперт.

По информации ZN.UA, аудит "ПриватБанка" уже закончен. Возможно, его результаты также повлияли на котировки ценных бумаг банка.

Подробнее о перспективах "ПриватБанка" и его возможной национализации читайте в статье Юлии Самаевой "Президент на приватно-державной растяжке" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".