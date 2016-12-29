Спасение "Приватбанка" обойдется Украине дороже, чем потеря нового транша МВФ – экономист

Для украинской власти 1,3 млрд долларов транша МВФ весят больше, чем 4,5 млрд нового долга украинцев, указывает экономист.

Украинцы заплатят за национализацию "Приватбанка" миллиарды долларов УНИАН

Требование МВФ по национализации "" от которого зависит выделение Украине нового транша по программе EFF, фактически возлагает на украинский народ обязанность выплачивать многомиллиардные долги двух миллиардеров.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Кораблин. По его словам, скептические оценки национализации "Привата" сводятся к тому, что национализация банка стала национализацией частного долга.

"Пока речь идет о 117 млрд. грн. (в эквиваленте – 4,5 млрд. долл.). Если бы этого (национализации, - ред.) не случилось и государство учло доходы своих полунищих граждан (среднемесячная зарплата – 194 долл.), условия программы (финансирования EFF) были бы нарушены, и рассчитывать на его (МВФ – ред..) помощь Украина не могла", – говорится в статье.

Кораблин указывает, что для украинской власти 1,3 млрд долларов возможного транша от МВФ оказались важнее, чем долг в 4,5 млрд долларов.

"При анализе альтернатив выяснилось, что 1,3 млрд. долл. возможного транша весят больше, чем 4,5 млрд. нашего нового долга. При том, что из него мы не видели и не увидим и цента. Кстати, транш также придется возвращать. Ведь если его получим, он тоже станет госдолгом. Так что в случае "успеха" на круг выйдет 5,8 млрд. долл. Плюс проценты. Но их также со временем придется платить не абстрактному государству, а всем нам. И хотя в их расчете сегодня нет смысла, за 15 лет при ставке 10,5% несколько десятков миллиардов гривень точно накапает", – заключает экономист.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что от национализации банка-банкрота КБ "Приватбанк" потеряет и государство, и все украинцы.

По его словам, подсчеты экономистов показали, что сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс. грн. "Каждому национализация стоит 3 тысячи", - добавил заместитель главы НБУ .

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Подробнее о перспективах украинской банковской системы в 2017 году читайте в статье Сергея Кораблина "Старая картина в новогоднем интерьере" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".