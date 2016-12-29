Спасение "Приватбанка" обойдется Украине дороже, чем потеря нового транша МВФ – экономист

Для украинской власти 1,3 млрд долларов транша МВФ весят больше, чем 4,5 млрд нового долга украинцев, указывает экономист.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Кораблин. По его словам, скептические оценки национализации "Привата" сводятся к тому, что национализация банка стала национализацией частного долга.
"Пока речь идет о 117 млрд. грн. (в эквиваленте – 4,5 млрд. долл.). Если бы этого (национализации, - ред.) не случилось и государство учло доходы своих полунищих граждан (среднемесячная зарплата – 194 долл.), условия программы (финансирования EFF) были бы нарушены, и рассчитывать на его (МВФ – ред..) помощь Украина не могла", – говорится в статье.
Кораблин указывает, что для украинской власти 1,3 млрд долларов возможного транша от МВФ оказались важнее, чем долг в 4,5 млрд долларов.
"При анализе альтернатив выяснилось, что 1,3 млрд. долл. возможного транша весят больше, чем 4,5 млрд. нашего нового долга. При том, что из него мы не видели и не увидим и цента. Кстати, транш также придется возвращать. Ведь если его получим, он тоже станет госдолгом. Так что в случае "успеха" на круг выйдет 5,8 млрд. долл. Плюс проценты. Но их также со временем придется платить не абстрактному государству, а всем нам. И хотя в их расчете сегодня нет смысла, за 15 лет при ставке 10,5% несколько десятков миллиардов гривень точно накапает", – заключает экономист.
Ранее заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что от национализации банка-банкрота КБ "Приватбанк" потеряет и государство, и все украинцы.
По его словам, подсчеты экономистов показали, что сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс. грн. "Каждому национализация стоит 3 тысячи", - добавил заместитель главы НБУ .
Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.
Подробнее о перспективах украинской банковской системы в 2017 году читайте в статье Сергея Кораблина "Старая картина в новогоднем интерьере" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA