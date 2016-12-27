Держатели еврооблигаций Приватбанка объединились в комитет

НБУ отказался платить держателям еврооблигаций Приватбанка. В ответ они создали комитет для совместной защиты своих интересов.

Держатели еврооблигаций Приватбанка хотят вернуть свои средства Приватбанк

Держатели более 20% еврооблигаций национализированного Приватбанка объединились в специальный комитет, сообщил руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

"В настоящее время сформирована группа держателей еврооблигаций Приватбанка. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 млн долларов. Кроме того, свое желание присоединиться к комитету изъявили и другие фонды", - сказал Паращий агентству "Интерфакс-Украина".

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации Приватбанка читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".