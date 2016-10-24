Совет НБУ соберется 25 октября

Заседание Совета НБУ стало возможным после того, как Порошенко назначил двух членов по своей квоте.

Совет НБУ готовится к заседанию

В Национальном банке Украины проходит подготовка к заседанию Совета НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

"Первое заседание Совета НБУ состоится завтра, 25 октября 2016 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 24 октября назначил членами Совета НБУ бывшего министра экономики, академика Богдана Данилишина – на семь лет и ректора Киевского института банковского дела, доктора экономических наук Василия Фурмана – на шесть лет.

Верховная Рада 7 июля 2016 года сформировала свою квоту в составе четырех из девяти членов совета НБУ: заведующего кафедры экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктора Козюка – на семь лет, экс-директора гендепартамента денежно-кредитной политики НБУ Елену Щербакову – на шесть лет, члена редсовета сайта VoxUkraine Тимофея Милованова – на пять лет и экс-замглаву НБУ Веру Рычакивскую – на четыре года.

Заседание совета НБУ считается правомочным при наличии не менее шести его членов.

Согласно закону о Нацбанке, в Совет НБУ входит девять человек – по четыре от Верховной Рады и президента Украины, а девятым является глава центробанка по должности.

Как пишет в своей статье для ZN.UA Станислав Аржевитин, с принятием в июне 2015 году законов о развитии институциональной способности НБУ появился реальный шанс превратить Совет Национального банка из органа, который на протяжении многих лет только фактически формализовал решения его правления, в продуктивный рабочий орган монетарной власти. Подробнее о функция Совета НБУ читайте в материале "Безусловные условия получения нового мандата НБУ от общества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".