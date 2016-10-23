"Навешенные" на НБУ дополнительные функции превращают его в аналог министерства по делам банков - эксперт

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Нацбанк "прозевал" время для отделения банковского надзора в отдельную независимую структуру с перспективой превращения его в финансового мега-регулятора.

Шаров сравнил НБУ с Банком Англии Нацбанк Украины / Flickr

Надзор за деятельностью финансово-банковских институтов является случаем "навешивания" на центральный банк дополнительных функций, которые превращают его в аналог министерства по делам банков.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA доктор экономических наук Александр Шаров.

По его словам, примером для изучения такого опыта может служить Банк Англии. Сначала он влиял на коммерческие банки лишь с точки зрения нравственного (этического) влияния, но впоследствии пришлось перейти непосредственно к надзору за исполнением ими установленных правил.

"В связи с диверсификацией финансовых операций и взаимным переплетением банковских, фондовых и страховых операций в начале нового тысячелетия в Британии была создана Администрация финансовых услуг (Financial Services Authority, FSA), в ответственность которой перешел и банковский надзор. Но уже в 2012-м в ее эффективности разочаровались, и банковский надзор вернули в специально созданную структуру Банка Англии — Орган пруденциального регулирования (Prudential Regulation Authority, PRA), возглавляемый одним из заместителей председателя Банка Англии", - говорится в статье.

По мнению Шарова, Нацбанк "прозевал" время для отделения банковского надзора в отдельную независимую структуру с перспективой превращения его в финансового мега-регулятора и на данный момент лучшим вариантом является сосредоточение на усовершенствованные собственного механизма банковского надзора в соответствии со стандартами Базельского комитета, имея в виду в качестве стратегических задач 1) техническую готовность к участию в Европейском Едином механизме надзора (как части "домашнего задания" по евроинтеграции и 2) готовность взять на себя функции лидера в системе единого финансового надзора (чему должна способствовать большая активность Нацбанка в Совете финансовой стабильности).

Напомним, по мнению Шарова, ответственность за осуществление валютно-курсовой политики должна плавно перейти к правительству, который имеет для этого свои рычаги воздействия: налоговые, таможенные, лицензионные и тому подобное.

Подробнее о реформировании НБУ читайте в статье Александра Шарова "Национальный банк Украины: время настоящих реформ" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".