Сохранение моратория на экспорт леса позволит увеличить ВВП Украины на $ 100 млн – экономист

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В то же время, отсутствие ограничительных мер на экспорт лесоматериалов приведет к сокращению ВВП Украины на 34 млн долларов.

Мораторий на вырубку леса стимулирует развитие деревообрабатывающей промышленности Юрий Луценко / Facebook

Внедрение в Украинена экспорт необработанных материалов в сочетании с принятием мер по развитию деревообрабатывающей промышленности позволит сократить промышленную вырубку леса в Украине на 44,3%, а также увеличить ВВП Украины более чем на 100 млн долларов.

Об этом в своей статье пишет кандидат экономических наук, эксперт CMD-Ukraine Игорь Гужва, ссылаясь на данные исследования, проведенного Государственным научно-исследовательским институтом информатизации и моделирования экономики.

Отмечается, что согласно исследованию, благодаря мораторию и дополнительным мерам объем производства украинской продукции деревообрабатывающей и мебельной промышленности вырастет на 9,8%, а экспорта — на 14,4%.

Ожидаемый рост объема налоговых поступлений от предприятий отрасли в государственный и местный бюджеты составляет 10 млн долларов, а объем увеличения ВВП Украины – 100,7 млн долларов.

Объем эффективного перераспределения доходов в национальной экономике в пользу деревообрабатывающей промышленности, при этом, должен составить 45,3 млн долларов США.

Как указывает Гужва, отсутствие ограничительных мер на экспорт лесоматериалов, согласно исследованию, приведет к росту объемов вырубки лесов на 6,6%, увеличению экспорта необработанных лесоматериалов на 15% и уменьшению объемов производства украинской деревообрабатывающей промышленности на 4,6%

Налоговые поступление в государственный и местный бюджет, при этом, могут сократиться на 3,3 млн долларов, а ВВП Украины – упасть на 34,3 млн долларов.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе выразил намерение снять запрет на экспорт древесины.

"Это было наше условие. Как я понимаю, это будет сделано в течение последующих нескольких недель, что даст нам возможность предоставить следующий транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи с нашей стороны", - заявил он.

В начале июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на экспорт леса. Он сделал это спустя три месяца после принятия закона Верховной Радой. Мораторий вводится сроком на десять лет. Действовать он начал для древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года; для древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

Читайте о влиянии моратория на экспорт леса на украинскую экономику в статье Игоря Гужвы "#безлес comeback, или Почему в правительстве не могут найти компромисс относительно моратория на экспорт леса" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".