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СНБО поручил Кабмину и СБУ усилить защиту от кибератак

29 декабря в 22:49

Госорганы должны обеспечить безопасность критической инфраструктуры ввиду гибридной агрессии России.  

 

снбо
СНБО поручил СБУ и Кабмину защитить от атак критическую инфраструктуру
Сайт президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету министров и Службе безопасности Украины принять неотложные меры по защите критической инфраструктуры от террористических и диверсионных посягательств, сообщается на сайте СНБО. 

В частности, СНБО поручил предусмотреть надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение защиты инфраструктуры от кибератак. 

"Кибератаки против информационных систем государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины, координированные РФ, обусловили необходимость принятия неотложных мер по качественному усилению системы киберзащиты и кибербезопасности", - отметили в СНБО. 

В частности, речь идет о совершенствовании законодательства, стандартизации и унификации программно-аппаратных решений для нужд государства, развитию защищенной национальной телекоммуникационной сети, защите государственных информационных ресурсов и укреплении возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве. 

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Как сообщалось, в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса выявлено около 6,5 тысяч спланированных кибератак, сообщил президент Петр Порошенко во время заседания СНБО.

По материалам: ZN.UA
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