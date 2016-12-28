США введут санкции против России за кибератаки в четверг – CNN

Вашингтон готов прибегнуть к дипломатическим ограничениям, а также предпринять секретные меры.

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Администрация президента США Барака Обамы готовится ввести новый пакет санкций против РФ за кибератаки и

Санкции могут быть введены в четверг, 29 декабря, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Собеседники издания, осведомленные о планах Белого дома, сообщили, что планируется расширение уже действующих санкций, а также введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом на хакерские атаки Кремля. Кроме того, Вашингтон намерен прибегнуть к некоторым секретным мерам.

Белый дом также планирует указать на лиц, причастных к кампании дезинформации, в рамках которой информация, похищенная у Демократической партии, была использована против Хиллари Клинтон.

Officials: Obama administration to announce a series of retaliation measures vs. Russia for meddling in US elections https://t.co/N3b1e9p98H pic.twitter.com/Fhd318umUo — CNN (@CNN) 28 грудня 2016 р.

Ранее о намерениях Вашингтона ввести санкции против РФ за кибератаки сообщало издание The Washington Post. Позднее эту информацию подтвердили сенаторы Джон МакКейн и Линдси Грэм.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 год.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.