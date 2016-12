США введут санкции против России за кибератаки в четверг – CNN

Администрация президента США Барака Обамы готовится ввести новый пакет санкций против РФ за кибератаки и

Санкции могут быть введены в четверг, 29 декабря, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Собеседники издания, осведомленные о планах Белого дома, сообщили, что планируется расширение уже действующих санкций, а также введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом на хакерские атаки Кремля. Кроме того, Вашингтон намерен прибегнуть к некоторым секретным мерам.

Белый дом также планирует указать на лиц, причастных к кампании дезинформации, в рамках которой информация, похищенная у Демократической партии, была использована против Хиллари Клинтон.

