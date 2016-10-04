Систему госзакупок ProZorro пытаются устранить через суд - МЭРТ

Истцами по делу против системы электронных закупок выступают две никому неизвестных общественных организации, сообщил замглавы МЭРТ.

Суд рассмотрит иск о признании работы ProZorro незаконной

Законность работы системы публичной системы электронных закупокпытаются оспорить в суде, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Как сообщает НВ Бизнес, чиновник рассказал, что истцами в деле выступают две малоизвестные общественные организации. Кто за ними стоит, в данный момент неясно.

По словам Нефедова, противники системы настаивают на том, что она нарушает их конституционные права. Первое конституционное слушание по делу назначено на конец октября.

Замминистра заверил, что подобные иски не несут угрозы для существования ProZorro.

"В целом, с юридической точки зрения, дело очень плохо выписано, аргументы их тоже надуманные", – отметил он, добавив, что подобные эпизоды лишь доказывают эффективность системы.

Напомним, с первого августа публичные закупки через систему ProZorro стали обязательными к использованию по всей Украине. В МЭРТ, при этом, подчеркнули, что использование ProZorro для закупок стоимостью до 200 тыс. грн на товары и услуги и до 1,5 млн грн на работы (допороговый уровень) является добровольным, но очень желательным.

1 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что руководители государственных органов, которые не перейут на систему публичных электронных закупок ProZorro до 1 августа 2016 года, будут уволены.

В январе 2016 года Арсений Яценюк, который тогда возглавлял правительство, сообщил, что дальнейшее внедрение системы электронных закупок Prozorro в 2016 году позволит сэкономить 5 миллиардов гривен, в последующие годы экономический эффект системы возрастет в несколько раз.