Минобороны переплатило 100 млн грн малоизвестному трейдеру на закупках топлива для армии

Если над ведомством по-прежнему будут витать призраки договорняков и коррупции, низких цен и полных объемов ждать не приходится.

Цену на топливо повышали в два подхода mil.gov.ua

Апрельский тендер Министерства обороны Украины на поставку 70 тыс. т нефтепродуктов свидетельствует о том, что чиновники Минобороны неоднократно нарушили закон, результатом чего стала переплата поставщику более 100 млн грн и меньший объем топлива по сравнению с первоначальным. Об этом в статье для ZN.UA пишет эксперт нефтерынка Сергей Куюн

Как говорится в статье, тендер 19 апреля 2016 г. прошел с помощью системы ProZorro и в части определения победителя по наименьшей цене вопросов не вызвал. Насторожило другое — победу практически по всем лотам одержала малоизвестная компания "Трейд Коммодити" из Днепродзержинска.

"До этого на рынке компанию знали главным образом благодаря наличию мини-НПЗ, окруженного плотной завесой слухов по части качества выпускаемого им топлива и полноты уплачиваемых с него налогов. Тем не менее компания вызвалась поставить Минобороны реактивное топливо, бензин А-80 и А-92, арктическую и летнюю марки дизельного топлива общим объемом 70 тыс. т на астрономическую сумму 1,24 млрд грн. Отметим, что этот объем в несколько раз превышает ее годовые обороты (во всяком случае, устанавливаемые по официальным данным)", - пишет Куюн.

По его словам, анализ выполнения 15 договоров в рамках рассматриваемого тендера на Официальном портале публичных финансов (http://spending.gov.ua/) показывает, что цена была повышена минимум дважды — 6 и 15 июня.

"Закон не позволяет повышать более чем на 10%, а как станет ясно позже, итоговый рост был намного более ощутимым, поэтому пришлось повышать в два подхода. Какими были новые цены? А вот об этом приходится только гадать. Минобороны обязано публиковать в "Вестнике госзакупок" каждое изменение в первоначальные контракты. Так велит закон! При этом должны публиковаться протоколы и прочие документы, раскрывающие суть изменений. Но по факту из 33 (столько следов удалось отыскать) изменений в договоры с "Трейд Коммодити" в "Вестнике…" не был засвечен ни один!", - говорится в статье.

Из ответа министра обороны Степана Полторака на запрос нардепа Игоря Луценко следует, что цена выросла на 12,3–17,2% по сравнению с тендерной. Уверенно можно сказать, что уже на 15 июня, когда состоялся второй пересмотр цены, закупочные уже были крепко выше рыночных. В результате первоначальные объемы закупки снизились на 11–17% в зависимости от марки топлива. (Поскольку по закону общий денежный объем закупки пересматривать нельзя, пересматривают объем поставки, в нашем случае в связи с ростом цены объем пропорционально уменьшился), говорится в статье.

"Своего пика оптовые цены на рынке достигли 9 июня. Например, по летней марке дизтоплива они выросли до 18750 грн/т, но спустя неделю в кармане у "Трейд Коммодити" был контракт на поставку по цене около 19600 грн/т. А потом цены начали буквально обваливаться, и так продолжалось вплоть до начала августа, когда цены на ДТ упали до 16590 грн/т. Угадайте с одного раза, были ли пересмотрены цены в связи с падением, как это было сделано под визги "Трейд Коммодити" на этапе роста? И ладно, что "онемел" поставщик, это у коммерсантов профессиональное, почему ослепло Минобороны с его армией клерков? ...Как показывает сопоставление закупочных и рыночных цен, Министерство обороны переплатило "Трейд Коммодити" более 100 млн грн.", - пишет Куюн.

Напомним, как ранее писал в своей статье для ZN.UA Дмитрий Менделеев, предприятия ГК "Укроборонпром" оказались крупными клиентами фирм, имеющих признаки фиктивности. Схема этих операций достаточно незамысловата: проведение виртуальных закупок несуществующих товаров и комплектующих - в ней двигаются только бумаги и деньги.

Подробнее о закупках топлива Минобороны читайте в статье Сергея Куюна "Дыра в тылу" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".